Вызов принят: Путин призвал к активному развитию технологий вопреки санкциям

Западные страны при помощи санкций пытаются сдержать развитие России, однако страна не намерена опускать руки и сдаваться, заявил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент РФ Владимир Путин. Наоборот, осознавая колоссальный объем имеющихся трудностей, государство будет искать новые решения, а также использовать уже имеющиеся технологические заделы и разработки отечественных инновационных компаний, подчеркнул он. Глава государства также считает одной из основных задач снижение уровня неравенства и бедности среди россиян.

Борьба с неравенством

Президент России Владимир Путин в понедельник, 18 июля, провел в формате видеоконференции заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Совет традиционно собирается раз в полугодие, чтобы оценить достигнутые за этот период результаты и обозначить дальнейшие приоритетные направления для работы.

Одна из основных национальных целей России – это искоренение бедности среди россиян, и пока скорость решения этой задачи недостаточна, отметил в ходе заседания Владимир Путин, хотя с 2017 года количество малообеспеченных граждан удалось снизить с 12,9% до 11%. Поэтому даже при повышенной инфляции текущего года глава государства требует продолжать предпринимать меры по снижению уровня бедности и неравенства, что не менее важно, подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что для достижения поставленных целей в этом направлении реализуется ряд мер, которые в комплексе должны повысить уровень благосостояния россиян. Так, с 1 июня текущего года была проведена индексация пенсий и прожиточного минимума на дополнительные 10%, кроме того, было расширено действие системы мер поддержки семей с детьми. В прошлом году почти миллион россиян стали участниками программ социальных контрактов, позволяющих людям найти работу или открыть свой бизнес.

Многое, по словам президента, было сделано и в области строительства – как жилья, так и социальных объектов. В частности, обеспеченность детскими садами и яслями достигла 99%, из запланированных к вводу 1300 школ действуют 674, а в следующем году в 3000 зданий будет проведен капитальный ремонт (из них 64% расположены на сельских территориях). Кроме того, благодаря программе «Земский учитель» в последние 3 года сельские школы пополнили 2 967 преподавателей.

«На Петербургском форуме было объявлено о расширении программ по капитальному ремонту сельских библиотек и домов культуры – люди постоянно об этом ставят вопрос, – а также региональных театров и музеев, что тоже очень важно. Все это крайне востребовано нашими гражданами», — подчеркнул президент.

Что касается строительства жилья, то в 2021 году в эксплуатацию было введено 92,6 млн квадратных метров - на 18,7% больше, чем планировалось. Также за прошедший год, в том числе благодаря государственным программам ипотечного кредитования, было выдано рекордное количество ипотечных кредитов: почти 2 млн. Растет и количество реализованных проектов по созданию комфортной городской среды - целом за последние четыре года благоустроено более 17 тысяч общественных территорий, сообщил глава государства.

Владимир Путин отдельно поблагодарил врачей за их труд в период пандемии и отметил, что по итогам второго квартала 2022 года смертность в России снизилась до уровня допандемийного 2019 года, а продолжительность жизни за этот же квартальный период, по предварительным оценкам, превысила 73 года.

«В целом это хороший результат, но важно устойчиво двигаться к поставленной цели – росту продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году. Этот показатель во многом является интегральным для всех наших усилий по формированию комфортных условий жизни граждан и укреплению их здоровья», — заявил президент.

«Это огромный вызов для нашей страны»

Вторую часть своего выступления Владимир Путин посвятил необходимости и важности технологического развития в непростых условиях санкционного давления.

«Как известно, против нашей страны намеренно, специально используются сегодня не просто ограничения, а практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам – к тому, что уже приобрело глобальный характер и является в современном мире базой прогрессивного развития любого государства», — отметил он.

По словам президента, авторы санкций пытаются сдержать развитие России, и подобные действия являются огромным вызовом, на который страна намерена ответить благодаря поиску новых эффективных решений и использованию существующих достижений в области технологий.

«Я понимаю, что это сложная задача, прекрасно мы все отдаем себе в этом отчет. Ясно, что мы не можем оторвано от всего мира развиваться, но так и не будет: в современном мире невозможно все так, знаете, циркулем обвести и выставить огромный забор – это просто невозможно», — уверен глава государства.

Владимир Путин обозначил ряд задач, на которые, по его мнению, необходимо обратить особое внимание. Это дальнейшее развитие сквозных технологий, широкая цифровая трансформация, формирование механизмов, благодаря которым быстрорастущие российские компании могли бы привлекать отечественный частный капитал под свое развитие, а также повышение качества подготовки инженерных и IT-специалистов.

«Хотел бы, конечно, сегодня услышать и подробные сообщения, доклады по каждому из обозначенных направлений. Но прошу не перечислять то, что сделано только на бумаге: вы знаете, укрепление нормативной базы, законы, другие нормативные акты, постановления, ход согласования различных документов – это все интересно, но только для нас с вами. Нужны четкие, конкретные, ясные решения, которые уже в самое ближайшее время можно реализовать на деле», — заключил президент.