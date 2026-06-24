Лев Додин рассказал о любви китайцев к Чехову

Режиссер Лев Додин заявил, что в Китае очень любят Чехова

Режиссер Лев Додин заявил, что в Китае многие знают и очень любят писателя Антона Чехова. Его слова передает ТАСС.

Додин проведет показ спектакля «Три сестры» по одноименной пьесе Чехова в Национальном центре исполнительских искусств Пекина в рамках Международного театрального фестиваля NCPA 2026. Режиссер признался, что ждет от китайского зрителя большой отзывчивости и вовлеченности в постановку.

По мнению Додина, «Три сестры» — это одно из самых сложных и глубоких произведений Чехова.

В мае 2025-го президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и китайской делегацией в расширенном составе рассказал о будущих совместных фильмах Китая и России.

Президент напомнил, что РФ и КНР наращивают совместное кинопроизводство. По словам Путина, они с Си Цзиньпином говорили об этом на саммите БРИКС в Казани, и работа уже идет.

В том же месяце генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал, что представители студии обсуждали возможное сотрудничество с китайскими кинематографистами. Он заявил, что в Китае очень мощная киноиндустрия.

Ранее сообщалось, что «Красный шелк» представят на Международном фестивале китайского кино.