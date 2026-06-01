«Красный шелк» представят на Международном фестивале китайского кино

Международный фестиваль китайского кино пройдет с 8 по 14 июня

Фильм «Красный шелк» попал в программу Международного фестиваля китайского кино. Об этом «Газете.Ru» сообщила компания Art Pictures Distribution.

Международный фестиваль китайского кино стартует 8 июня и закончится 14 июня. В рамках мероприятия пройдут показы заметных российских и китайских картин последних лет. Посетители фестиваля смогут посмотреть «Красный шелк» 10 июня в Екатеринбурге, 13-го числа в Москве и 14-го во Владивостоке.

«Взаимный интерес российского и китайского зрителя к современному национальному кинематографу наших стран подтверждает уважение и дружбу между двумя народами. Мы рады продолжить ежегодную традицию перекрестных кинопоказов в рамках культурного обмена между Россией и Китаем», — заявила министр культуры России Ольга Любимова.

Действие шпионского фильма «Красный шелк» разворачивается в 1927 году, главные герои — молодой красноармеец и бывший царский агент — должны через всю Россию перевезти секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Им будут мешать иностранные разведчики, прячущиеся под видом обычных пассажиров.

Главные роли в картине исполнили Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Чжэн Ханьи, Хуан Хаонань и другие. Режиссером проекта станет Андрей Волгин.

«Красный шелк» собрал 688 млн рублей в российском прокате и $1,8 млн в китайском.

