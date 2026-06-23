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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

«Хезболла» призывает Израиль вывести войска из Ливана

Генсек «Хезболла»: у Израиля нет иного выбора, кроме вывода войск из Ливана
Global Look Press

Израиль не смог достичь своих целей в Ливане и должен вывести войска. Об этом заявил генеральный секретарь шиитского движения «Хезболла» шейх Наим Касем, передает телеканал Al Manar.

«У Израиля нет иного выбора, кроме прекращения всех военных действий в воздухе, на суше и на море», — сказал он.

Лидер «Хезболла» заявил, что израильская эвакуация позволит ливанской армии разместиться в южных районах, содействовать возвращению перемещенных лиц и восстановлению региона.

В начале июня Израиль и Ливан при посредничестве США договорились прекратить огонь. 20 июня вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США стремятся обеспечить устойчивое прекращение огня в Ливане. Тогда же сообщалось, что власти Израиля приказали армии прекратить огонь в Ливане, но оставаться на позициях.

19 июня израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что Израиль не станет выводить свои войска с контролируемых приграничных территорий на юге Ливана.

Ранее востоковед исключил прекращение ударов Израиля по Ливану.

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