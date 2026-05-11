Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Культура

Гордон рассказала о примирении с Собчак: «Признала меня как юриста»

Юристка Екатерина Гордон назвала симбиозом ее отношения с Собчак
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Юристка Екатерина Гордон в интервью Ляйсан Утяшевой рассказала о примирении с телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.

«Давай я сейчас одну темку разорву, а ты юридически помоги». Я отвечаю: «Ксюша, значит ли это, что ты признала меня как юриста?» Она говорит: «Ну ладно, признала». Я ей: «Тогда и я признаю тебя как журналиста». Поэтому у нас сейчас как будто бы даже симбиоз», — поделилась юристка.

Отношения Гордон и Собчак изменились после совместного интервью. Юристка призналась, что не жалеет о встрече. Она назвала разговор с Собчак интересным опытом и закрытием гештальта. Юристка порадовалась, что журналистка не вырезала моменты, которые выставляли ее в слабой позиции.

«Мы с ней просто очень разные. Как писали, самый смешной комментарий под интервью: «Поговорили два абьюзера, а хреново нам», — отметила Гордон.

В интервью Собчак Гордон ответила на обвинения в сливе интимных подробностей жизни Романа и Елены Товстиков и шантаже, объяснила, почему не имеет статус адвоката, и оправдалась за слова о «жидах».

Ранее Гордон поставила дружбу с Кудрявцевой на «стоп».

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!