Гордон рассказала о примирении с Собчак: «Признала меня как юриста»

Юристка Екатерина Гордон в интервью Ляйсан Утяшевой рассказала о примирении с телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.

«Давай я сейчас одну темку разорву, а ты юридически помоги». Я отвечаю: «Ксюша, значит ли это, что ты признала меня как юриста?» Она говорит: «Ну ладно, признала». Я ей: «Тогда и я признаю тебя как журналиста». Поэтому у нас сейчас как будто бы даже симбиоз», — поделилась юристка.

Отношения Гордон и Собчак изменились после совместного интервью. Юристка призналась, что не жалеет о встрече. Она назвала разговор с Собчак интересным опытом и закрытием гештальта. Юристка порадовалась, что журналистка не вырезала моменты, которые выставляли ее в слабой позиции.

«Мы с ней просто очень разные. Как писали, самый смешной комментарий под интервью: «Поговорили два абьюзера, а хреново нам», — отметила Гордон.

В интервью Собчак Гордон ответила на обвинения в сливе интимных подробностей жизни Романа и Елены Товстиков и шантаже, объяснила, почему не имеет статус адвоката, и оправдалась за слова о «жидах».

