Гордон ответила на обвинения в сливе интимных подробностей жизни Товстиков

Юристка Катя Гордон обвинила телеведущего Дмитрия Диброва и предпринимателя Романа Товстика в пропаганде свингерства. Об этом она сказала в беседе с журналисткой Ксенией Собчак, новый выпуск шоу которой опубликован на YouTube.

В ответ на соответствующий вопрос Собчак Гордон заявила, что не могла слить интимные подробности жизни Товстиков, в том числе о свингерстве, поскольку у нее якобы нет таких технических возможностей.

Она напомнила, что Дибров в 2024 году не скрывал, что в девяностые был активным участником свингер-клубов, и признавался в этом на телевидении. Кроме того, заявила Гордон, во время расставания с блогершей Еленой Товстик и раскрытия романа с Полиной Дибровой Роман Товстик сам привлек внимание журналистов к своей интимной жизни.

«До этого конфликта команда Андрея Малахова уже записала интервью с Марией Эстер из Израиля. Уже было интервью... <...> Я не обладаю штатом журналистов, которые находят чьих-то любовников, у нас системы папарацци нет. Всех этих персонажей привел в эту историю Роман Товстик», — заявила она.

Летом 2025 года стало известно, что жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября. Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись также в сентябре 2025 года. Гордон некоторое время представляла интересы Товстиков.

Ранее жена Товстика рассказала Собчак об угрозах со стороны Кати Гордон.