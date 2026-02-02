Гордон объяснила, шантажировала ли Товстик

Юристка Екатерина Гордон объяснила, шантажировала ли блогершу Елену Товстик. Беседу с Гордон опубликовала журналистка Ксения Собчак на своем YouTube-канале.

Собчак процитировала фрагмент из переписки Гордон и Товстик, где юристка отмечала, что если она потеряет телефон, все узнают про свингерство Товстиков. Гордон призывала Товстик после этого выложить сторис о том, что их сотрудничество идет хорошо.

«Я не могу и не буду показывать тебе остальные части переписки: благодарности Елены, похвалу в мой адрес. Если клиент и его адвокат полагают, что это вымогательство, он идет не к Ксюше Собчак, а в полицию. Но Елена Товстик, зная, что Ксения терпеть не может Катю Гордон, идет к тебе на эфир», — ответила юристка.

Также Гордон ответила на обвинения в сливе интимных подробностей жизни Товстиков.

Летом 2025 года стало известно, что жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября. Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись также в сентябре 2025 года. Гордон некоторое время представляла интересы Товстиков.

Ранее жена Товстика рассказала Собчак об угрозах со стороны Кати Гордон.