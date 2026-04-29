В Кремле ответили на вопрос об удалении сериала «Метод-3» с видеосервисов

Удаление третьего сезона сериала «Метод» с Константином Хабенским с крупных российских видеоплатформ — это прерогатива Минкульта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности вмешательства Кремля в практику применения запретов и ограничений.

В вопросе упоминался обращенный к законодателям призыв российского лидера Владимира Путина — не концентрироваться на запретах. В пример приводились факты маркировки классической литературы возрастной отметкой 18+.

«Будет ли Кремль следить за практикой запретов в сфере культуры и контролировать, чтобы причины запретов были понятны создателям контента?» — спросили Пескова.

Он в ответ напомнил, что следить за соблюдением требований законодательства и реализацией ограничений в сфере искусства будет Министерство культуры, прерогативой которого являются эти вопросы.

«В этом не должно быть ни у кого сомнений. Речь идет о выполнении действующих законов, мы все должны следовать духу и букве закона, но если есть какие-то проблемы, <...> то, разумеется, их нужно в рабочем порядке обсуждать — и это, еще раз повторяю, прерогатива Министерства культуры или других ведомств в каждом конкретном случае», — заявил пресс-секретарь президента.

«Метод-3» исчез из базы контента двух крупных российских видеостримингов — «КиноПоиска» и «Иви». Продюсер проекта сообщил, что причиной удаления сезона стало некое «нарушение традиционных ценностей». Он также напомнил, что сериал в силу жанра имеет возрастную маркировку 18+ и предполагает наличие сцен насилия, но при этом не романтизирует и не популяризирует преступления.

Сыгравший главную роль в «Методе-3» Константин Хабенский в интервью заявлял, что считает этот сезон сериала лучшим из трех. О его удалении с «КиноПоиска» и «Иви» он узнал от журналистов и отреагировал смайликом.

В Минкульте сообщили, что сезон был удален после проверки на соответствие духовно-нравственным ценностям, которая проводилась «в рамках обращения гражданина».

Пресс-служба «КиноПоиска» подтвердила, что получила от ведомства заключение о присутствии в «Методе-3» материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и/или пропагандирующих их отрицание.

Ранее Путин дал поручение о квотах на прокат иностранных фильмов.