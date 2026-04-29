«Вообще не в курсе»: Хабенский отреагировал смайликом на новость об удалении «Метода-3»

Актер Константин Хабенский узнал от журналистов, что «Метод-3» пропал с платформ

Актер Константин Хабенский, сыгравший главную роль в «Методе», не знал, что третий сезон сериала удалили из онлайн‑кинотеатров из‑за «дискредитации традиционных ценностей». Об этом артист заявил Daily Storm.

Корреспондент Daily Storm обратился к артисту с вопросом, знает ли он, что произошло с третьим сезоном «Метода». На что актер отправил сообщение со смайликом: «Вообще не в курсе :))»

До этого продюсер проекта Владимир Маслов рассказывал, что причиной удаления третьего сезона отечественного сериала «Метод» со стриминговых платформ Кинопоиск и «Иви» стало его несоответствие российскому законодательству и традиционным ценностям.

По его словам, в своем распоряжении удалить сериал ведомство не привело «конкретные формулировки», позволяющие применительно к конкретному контенту определить «границы допустимого».

Продюсер подчеркнул, что «Метод-3» является художественным произведением с вымышленными героями и событиями, не преследующим цель популяризировать или романтизировать реальных правонарушителей.

Позднее Минкульте РФ заявили, что ведомство проверило сериал «Метод-3» на соответствие духовно-нравственным ценностям после получения соответствующего запроса.

