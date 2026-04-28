Стало известно, почему «Метод-3» с Хабенским удалили с крупных видеоплатформ

Продюсер «Метода-3» объяснил его удаление с Кинопоиска и «Иви» требованием РКН

Причиной удаления третьего сезона отечественного сериала «Метод» со стриминговых платформ Кинопоиск и «Иви» стало его несоответствие российскому законодательству и традиционным ценностям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил продюсер проекта Владимир Маслов.

По его словам, в своем распоряжении удалить сериал ведомство не привело «конкретные формулировки», позволяющие применительно к конкретному контенту определить «границы допустимого».

«Значит, невозможно работать в жанре предсказуемо и ответственно», — сделал вывод Маслов.

Продюсер подчеркнул, что «Метод-3» является художественным произведением с вымышленными героями и событиями, не преследующим цель популяризировать или романтизировать реальных правонарушителей.

«Это жанровое кино 18+, которое работает с тяжелыми темами — природой зла, границами человеческой психики и ценой, которую платят герои, пытаясь это зло остановить и понять», — пояснил Маслов.

По его словам, в плане жанрового соответствия третий сезон «Метода» не отличается от двух первых, которые транслировались в эфире федерального ТВ, от сериала Сарика Андреасяна «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в главной роли, от «Фишера», «Страха над Невой» и иностранных проектов «Ганнибал» или «Декстер». Все перечисленные им проекты доступны на Кинопоиске.

Маслов отметил, что киноиндустрия должна получить четкое понимание правил работы с контентом о преступниках и преступлениях, поскольку без ясных критериев проблемы могут возникнуть даже не у отдельных проектов, а у всего жанра в целом.

Сыгравший главную роль в первом и третьем сезонах «Метода» актер Константин Хабенский заявлял в интервью, что считает «Метод-3» лучшим среди всех трех.

