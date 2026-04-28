Третий сезон «Метода» с Хабенским внезапно удалили с онлайн-площадок. Что произошло?

Третий сезон сериала «Метод» удалили на «Кинопоиске» и «Иви» после жалобы

Онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и «Иви» удалили третий сезон сериала «Метод», главную роль в котором исполнил Константин Хабенский. Как сообщил продюсер Владимир Маслов, такое решение было принято в рамках требования властей. При этом продолжение сериала не отличается от других известных представителей жанра, подчеркнул он. Оказалось, что Минкультуры после жалобы гражданина выдало заключение о наличии в третьем сезоне материалов, дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Третий сезон сериала «Метод» с народным артистом России Константином Хабенским в главной роли удалили из онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и «Иви» по требованию властей, заявил основатель и генеральный продюсер ZOOM Production Владимир Маслов.

«Мы запросили разъяснения, какие именно нормы закона и традиционные ценности были нарушены. Документы, поступившие в адрес платформ, на данный момент не содержат конкретных формулировок»,

— отметил он в своем Telegram-канале.

Маслов обратил внимание, что в такой ситуации «невозможно понять границы допустимого» . «А значит, невозможно работать в жанре предсказуемо и ответственно», — заметил продюсер.

Он объяснил, что «Метод» — это «художественное, игровое произведение» с возрастной категорией 18+, с вымышленными героями и событиями. Сериал не ставит цель популяризировать или романтизировать реальных правонарушителей, заверил он.

По словам продюсера, удаленное произведение работает с «тяжелыми темами», в числе которых «природа зла, границы человеческой психики и цена, которую платят герои, пытаясь это зло остановить и понять». При этом так устроен весь жанр: третий «Метод» не отличается от своих первых сезонов, которые показывали по федеральному телевидению, от «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в главной роли, «Фишера» с Иваном Янковским, ретродетектива «Страха над Невой» и зарубежных проектов «Ганнибал» или «Декстер», подметил Маслов.

Однако киноиндустрии важно понимать правила работы с подобным контентом, поскольку без четких критериев под вопросом оказывается не только судьба одного проекта, но и возможность снимать жанровое кино в целом , подчеркнул он.

Продюсер поблагодарил команду, работавшую над сериалом, и зрителей, которые его смотрели и обсуждали.

Что ответили в РКН и Минкультуры

В Роскомнадзоре (РКН) после сообщений о блокировке третьего «Метода» заявили, что за разъяснением причин нужно обращаться в министерство культуры России, поскольку именно оно принимает решение в отношении фильмов, сообщает ТАСС.

В Минкультуры в разговоре с РИА Новости сообщили, что сериал был проверен в рамках обращения неназванного гражданина в соответствии с порядком, утвержденным профильным ведомственным приказом.

Пресс-служба онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» уточнила, что Минкультуры выдало заключение о наличии в третьем сезоне «Метода» материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и(или) пропагандирующих их отрицание.

«В соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» сервис обязан удалить контент в течение 24 часов после получения официального требования», — добавили в «Кинопоиске».

Сериал «Метод» — высоко оцененный детективно-психологический триллер (8,4 балла на «Кинопоиске» на основе 1 млн 134 тысяч 557 оценок; 7,20 балла на IMDb на основе 3800 оценок). Хабенский воплотил на экране роль следователя Родиона Меглина, который раскрывает самые сложные убийства. Актриса Паулина Андреева сыграла в сериале его напарницу — стажерку Есению Стеклову.

Премьера десятисерийного первого сезона, режиссером которого выступил Юрий Быков, состоялась в 2015 году. Спустя пять лет на экраны вышло продолжение, снятое Александром Войтинским. Оба сезона доступны для просмотра на стриминговых сервисах.

20 ноября 2025 года вышел третий сезон «Метода», его вновь поставил Быков. Финал сезона состоялся 18 декабря.