Путин дал поручение о квотах на прокат иностранных фильмов

Президент России Владимир Путин дал указание Министерству культуры ускорить процесс принятия решения о введении квот на иностранные фильмы, демонстрируемые в российских кинотеатрах. Об этом пишет РИА Новости.

«Я вас прошу вот тот компромиссный документ, о котором сказал Владимир Ростиславович, все-таки его реализовать в жизни как можно быстрее», – обратился Путин на заседании.

Министр культуры Ольга Любимова заверила, что поручение президента будет выполнено.

Ранее Владимир Мединский провел совещание с представителями правительства и киноиндустрии, посвященное данной теме. Президентский помощник отметил, что в ходе обсуждений удалось прийти к соглашениям и подписать соответствующий протокол.

25 марта в России отмечают День работника культуры. В связи с этим в Кремле состоялось заседание президентского Совета по культуре. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, центральной темой обсуждения стали меры поддержки отечественного кинематографа.

