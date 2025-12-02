На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин передал «Ленфильм» в собственность Петербурга

Путин подписал указ о передаче «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга. Документ размещен на сайте официального публикования правовой информации.

В указе говорится, что соответствующее решение было принято в целях развития кинопроизводства в стране.

«Принять предложение правительства РФ и правительства Санкт-Петербурга о передаче в собственность Санкт-Петербурга находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества «Киностудия «Ленфильм» (Санкт-Петербург)», — следует из документа.

Передача акций должна быть осуществлена в шестимесячный срок. Указ вступил в силу с момента подписания, 2 декабря.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что после перехода киностудии в собственность города планируется снимать патриотическое кино. По его словам, среди новых картин могут быть и посвященные специальной операции России на Украине.

29 сентября Росимущество, которое владеет полным пакетом акций АО «Киностудия «Ленфильм», подтвердило наличие распоряжения о передаче киностудии в ведение администрации Санкт-Петербурга.

Ранее «Ленфильм» прокомментировал сообщения о «полуголой» вечеринке в одном из павильонов.

