В Раде высмеяли Ермака, решившего отправиться «на фронт»

Бывший глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак после своей отставки и решения пойти на фронт должен не забыть взять с собой «бракованный» бронежилет. Так депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, в Telegram-канале высмеял соответствующее решение соратника Зеленского.

«Интересно, взял ли с собой бронежилет из тех бракованных, что он с (секретарем СНБО Рустемом – «Газета.Ru») Умеровым закупали для солдат?», — написал он.

Дубинский также сыронизировал, отметив, что Ермак мог отправиться в ту часть фронте, где нет фортификаций, так как руководство Украины нажилось на строительстве укреплений.

Издание The New York Post писало, что Ермак может «отправиться на фронт». Газета ссылается письмо, предположительно, полученное от самого Ермака.

«Я ухожу на фронт и готов к любым репрессиям», — приводит издание заявление Ермака.

По словам бывшего главы офиса президента, его «оскорбили» в результате обысков, проведенных антикоррупционными органами в его доме. Кроме того, по словам Ермака, «его достоинство не защитили».

Вечером 28 ноября украинский лидер Владимир Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. В Кремле подчеркнули, что события на Украине свидетельствуют о «глубочайшем политическом кризисе». На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией». Эксперты допускают, что вскоре следует ожидать атаки на Зеленского.

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Зеленского об уволенном Ермаке.