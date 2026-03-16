Шон Пенн проигнорировал торжественную церемонию «Оскара»

Звезда Голливуда Шон Пенн, в третий раз получивший кинопремию «Оскар», не явился на церемонию вручения награды. Об этом сообщает газета Washington Post.

Пенн стал победителем в номинации «Лучший актер второго плана» за исполнение роли полковника Локджо в фильме «Одна битва за другой».

Ведущий церемонии Киран Калкин заявил, что Пенн не смог или не захотел присутствовать, поэтому он примет награду от имени актера.

23 февраля сообщалось, что Шон Пенн одержал победу в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА).

16 января стало известно, что 65-летний Пенн вышел на публику с 30-летней возлюбленной Валерией Ников. Пара держалась за руки и не скрывалась от публики.

Ранее Шон Пенн назвал пощечину Уилла Смита на «Оскаре» его худшим поступком.

 
