В Саратове захотели снести лесную беседку Александра Гордона

Cаратовский бизнесмен Глеб Рыськов предложил снести беседку телеведущего Александра Гордона в лесу. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Рыськов уже несколько раз направлял властям обращения с требованием снести беседку Гордона, утверждая, что она возведена на землях лесного фонда. По словам неравнодушного саратовца, если прописанная в кадастре площадь участка Гордона составляет 1080 кв. м, то используемая им территория на 1422 кв. м. больше.

Рыськов требует, чтобы власти предписали Гордону снести беседку, вынести коммуникации с земель лесного фонда и выплатить средства за использование государственных земель за последние три года. По словам бизнесмена, Гордон злоупотребляет своим положением, чтобы диктовать государству «свои правила».

«Особую тревогу у меня вызывает строительство в лесах объектов, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, которые могут привести не к поправим последствиям» — подчеркнул Рыськов.

До этого шоумен Александр Гордон появился на публике с 23-летней женой. В 2022 году шоумен обвенчался с возлюбленной арфисткой Софией Каландадзе, которая на тот момент была студенткой Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова. Церемония прошла в Суздале в Спасо-Евфимиевом монастыре.

