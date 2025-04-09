Юрист Хаминский назвал условие сноса особняка Аллы Пугачевой

Юрист Александр Хаминский усомнился в беседе с aif.ru, что особняк Аллы Пугачевой на берегу Истринского водохранилища находится под угрозой сноса.

Накануне риелтор Виктория Маркова заявила, что дачу Примадонны в подмосковном поселке Малые Бережки могут снести. Она также отметила, что недвижимости необходим капитальный ремонт.

«Снести можно незаконное строение — самострой — это 222 статья, согласно которой по суду самовольная постройка может быть снесена. Но я даю 99%, что у дома, который построен и сдан в эксплуатацию в водоохранной зоне, все необходимые документы на тот момент были», — заявил Хаминский.

Юрист пояснил, что при этом дом могут изъять у Пугачевой под государственные нужды — на постройку пляжа для ветеранов СВО. При этом, уточнил эксперт, в таком случае собственнику участка государство обязано выплатить компенсацию. Она рассчитывается, исходя из рыночной стоимости дома, и может быть оспорена хозяином в дальнейшем.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Ранее стало известно о падении гонораров Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и Орбакайте.