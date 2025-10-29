На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подававший в суд на Киркорова бизнесмен хочет отнять баню с рекой у Моргенштерна

Бизнесмен Рыськов подал заявление против владеющего баней с рекой Моргенштерна
morgen_shtern/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов, подававший в суд на певца Филиппа Киркорова, хочет отнять баню с рекой у рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Рыськов направил заявление в министерство экологии и природопользования Московской области. По словам предпринимателя, ему прислали видео, где артист хвастается своей баней с речкой.

«Я сверил координаты, оказалось, что действительно участок, испрашиваемый мной, прилегает к территории иностранного агента Алишера Моргенштерна. Иностранному агенту Алишеру в срочном порядке нужно перенести баню за пределы береговой полосы реки Малая Истра», — не сомневается Рыськов.

До этого бизнесмен подавал иск к Киркорову с требованием аннулировать сделку по приобретению земли, а также направлял жалобу в Генпрокуратуру на опасный, по его мнению, плавучий объект Аллы Пугачевой. Рыськов считает, что береговые полосы, которые отдают под частные владения и застройку, являются национальным достоянием и должны быть доступны для отдыха и оздоровления всех граждан.

В сентябре Моргенштерн заявил, что получил визу в Европу.

Ранее актера из фильма «Финист — Ясный сокол» обокрали в Свердловской области.

