Сергей Бурунов о последних месяцах жизни Романа Попова: «Видел, что ему больно»

Артисты Бурунов и Харламов пришли на прощание с Романом Поповым

Коллеги-артисты Гарик Харламов и Сергей Бурунов пришли на прощание с актером Романом Поповым. Об этом сообщает издание Super.

Бурунов отметил, что на съемках сериала «Полицейский с Рублевки» Попов не жаловался на здоровье.

«Я видел, что ему больно. Ну, лично я. Но, конечно, это поступок настоящего мужчины. Он мужчина был настоящий», — поделился Бурунов.

Гарик Харламов, в свою очередь, напомнил, что проекты, в которых успел сняться Роман до своего ухода, еще будут выходить на экраны.

28 октября концертный директор Попова подтвердил информацию о кончине артиста. Романа Попова не стало в возрасте 40 лет из-за рецидива рака мозга. По данным Telegram-канала Mash, последние дни актер провел в коме в крайне тяжелом состоянии, был подключен к аппарату жизнеобеспечения.

Ранее сообщалось, что семья Попова пыталась продать дом актера за 54 млн рублей перед его кончиной.