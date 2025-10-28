На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

После кончины Романа Попова выйдут пять фильмов с его участием

Перед кончиной актер Попов снялся в новогодней комедии с Орейро
true
true
true
close
Киностудия имени Горького

Актер Роман Попов перед кончиной успел сняться в пяти кинокартинах, которые готовятся к выходу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фильмы выйдут в течение двух ближайших лет. Первая из них новогодняя сказка «Письмо Деду Морозу» с уругвайской актрисой Наталией Орейро, которая выйдет в российский прокат 27 ноября. По сюжету у простого российского юриста внезапно сбываются его детские желания, с одним из которых связана звезда «Дикого ангела».

Еще четыре кинопремьеры с участием звезды «Полицейского с Рублевки» находятся в стадии производства. Среди них — сериал «Большой человек» и фильм о девушке с аллергией на любовь «Несвятая Валентина».

28 октября концертный директор Попова подтвердил информацию о кончине артиста. Романа Попова не стало в возрасте 40 лет из-за рецидива рака мозга. По данным Telegram-канала Mash, последние дни актер провел в коме в крайне тяжелом состоянии, был подключен к аппарату жизнеобеспечения.

Ранее сообщалось, что семья Попова пыталась продать дом актера за 54 млн рублей перед его кончиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами