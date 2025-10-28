После кончины Романа Попова выйдут пять фильмов с его участием

Перед кончиной актер Попов снялся в новогодней комедии с Орейро

Актер Роман Попов перед кончиной успел сняться в пяти кинокартинах, которые готовятся к выходу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фильмы выйдут в течение двух ближайших лет. Первая из них новогодняя сказка «Письмо Деду Морозу» с уругвайской актрисой Наталией Орейро, которая выйдет в российский прокат 27 ноября. По сюжету у простого российского юриста внезапно сбываются его детские желания, с одним из которых связана звезда «Дикого ангела».

Еще четыре кинопремьеры с участием звезды «Полицейского с Рублевки» находятся в стадии производства. Среди них — сериал «Большой человек» и фильм о девушке с аллергией на любовь «Несвятая Валентина».

28 октября концертный директор Попова подтвердил информацию о кончине артиста. Романа Попова не стало в возрасте 40 лет из-за рецидива рака мозга. По данным Telegram-канала Mash, последние дни актер провел в коме в крайне тяжелом состоянии, был подключен к аппарату жизнеобеспечения.

Ранее сообщалось, что семья Попова пыталась продать дом актера за 54 млн рублей перед его кончиной.