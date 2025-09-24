Суд принял иск ветерана к Алле Пугачевой. От певицы требуют 1,5 млрд рублей

Адвокат и «ветеран боевых действий» Александр Трещев подал в суд на певицу Аллу Пугачеву с требованием выплатить ему 1,5 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда после недавнего интервью артистки. Иск рассмотрит Савеловский районный суд Москвы. Мужчина считает, что Пугачева распространила ложную информацию о российской армии, оправдала терроризм, опорочила его честь и честь всех россиян. В чем именно он обвиняет певицу и кого еще возмутило ее интервью — в материале «Газеты.Ru».

Савеловский районный суд Москвы рассмотрит иск адвоката Александра Трещева к певице Алле Пугачевой, сообщила столичная пресс-служба судов в Telegram-канале.

«Истец Трещев А.С. в своем заявлении указал, что в недавнем видео-интервью, размещенном в сети «Интернет», ответчик допустила высказывания, порочащие президента, армию и правоохранительные органы Российской Федерации, при этом Алла Пугачева восхваляла Джохара Дудаева, тем самым, по мнению истца, оскорбив российский народ», — сказано в сообщении.

Трещев заявил РИА Новости, что принял на свой счет слова артистки в интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом). Он просит признать слова Пугачевой не соответствующими действительности и считает, что они порочат его честь и достоинство, как «гражданина России, ветерана боевых действий и патриота своей страны». Трещев требует, чтобы артистка дала опровержение и компенсировала ему моральный вред.

Адвокат хочет отсудить у певицы 1,5 млрд рублей.

При этом он заявляет, что в случае выигрыша оставит себе рубль, а остальную сумму перечислит в доход федерального бюджета, чтобы помочь ветеранам.

Кроме этого, мужчина обратился в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с требованием проверить слова Пугачевой на оправдание терроризма, экстремизм и распространение фейков про армию.

«Я прошу на период расследования заблокировать выплату авторских гонораров, которые составляют 28 миллионов рублей в год и которые она, живя за границей, спокойно получает от РАО», — добавил Трещев.

По его словам, Пугачева популярна «благодаря России» и продолжает зарабатывать деньги в стране, но при этом критически к относится к ее политике.

«Восхваляла Дудаева». С Пугачевой потребовали 1,5 млрд рублей С певицы Алла Пугачевой потребовали 1,5 млрд рублей. Такое исковое заявление сразу в два московских... 15 сентября 18:52

Суть претензий

10 сентября на канале «Скажи Гордеевой» вышло интервью с Пугачевой, покинувшей Россию в 2022 году после начала военной операции на Украине. В интервью она объяснила, что после признания ее супруга иноагентом их детей начали травить в школе.

В интервью Пугачева также порассуждала о патриотизме, рассказав, что для нее это любовь к родным и месту рождения, но сейчас настало «какое-то время нелюбви»:

«Уже нет тех мест, уже нет тех людей, с которыми я на родине общалась. И теперь, конечно, это родина, но не голубей и воробьев, которые вот так вот мельтешили. И не лебедей и журавлей, когда была перестройка, оттепель. А сейчас такое ощущение, что время пираний, которые должны друг друга жрать, сажать в тюрьму».

«Я давно сказала, что могу покинуть Родину, которую очень люблю, только в одном случае — если Родина меня предаст. А она меня предала», — заявила Пугачева.

Больше всего возмущений вызвал фрагмент беседы, в котором артистка сказала, что была знакома с первым президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (запрещенная в РФ террористическая организация) Джохаром Дудаевым. Она назвала его приличным, порядочным, интеллигентным и красивым человеком.

«А жена какая! Она звонила мне, думала, будто я чем-то могу помочь. А чем я могла помочь? Ничем. Мне сейчас даже стыдно ей привет передать. Алла Федоровна, если увидите это интервью, я прошу прощения, что не смогла ничего сделать для того, чтобы Джохар был жив», — говорила певица.

Реакция на интервью

16 сентября глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин, который уже не раз выступал с обвинениями в адрес певицы, заявил, что создал петицию с целью лишить Пугачеву звания народной артистки России.

«Не позволим Пугачевой насмехаться над нами и считать нас бесправными. <...> Мы верим, что Президент России В. В. Путин сделает соответствующие выводы в отношении Пугачевой», — написал Бородин.

Руководитель проекта «Трезвая Россия» депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев призвал проверить высказывания певицы о Дудаеве на экстремизм.

«Положительная характеристика лица, признанного террористом, может содержать признаки оправдания экстремистской или террористической деятельности», — говорится в обращении депутата к главе Минюста Константину Чуйченко.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания Пугачевой о Дудаеве, заявила, что не стоит воспринимать ее как «гуру по всем вопросам». По словам дипломата, в словах артистки «нет ничего эксклюзивного, ничего особо мудрого».

В мае замглавы Минюста Олег Свириденко говорил, что оснований для признания Пугачевой иноагентом нет, поскольку она не нарушала закон. «Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет», — сказал Свириденко.

Александр Трещев занимается адвокатской деятельностью. Он служил в Афганистане, за что получил статус ветерана боевых действий. Ранее он пытался получить $1 млрд от МТС за «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой. Он планировал, что деньги направят в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Однако в компании отказались выплачивать какие-либо компенсации, так как не были причастны в мероприятию. В итоге суд отказался удовлетворять требования Трещева, а сам он не пришел на заседание.