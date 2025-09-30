В Подмосковье зарегистрирован третий иск к Пугачевой

Суд в Подмосковье зарегистрировал третий иск о защите чести к Пугачевой

В Одинцовском суде Подмосковья зарегистрирован третий иск к певице Алле Пугачевой. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно материалам суда, был зарегистрирован иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Истцом выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

29 августа Тверской суд Москвы зарегистрировал иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к Пугачевой на 1,5 млрд рублей. Мужчина потребовал от суда признать высказывания Пугачевой «не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца как гражданина России, ветерана боевых действий и патриота своей страны».

23 сентября стало известно, что Савеловский суд Москвы рассмотрит иск Трещева к Пугачевой, который он подал с требованием выплатить ему 1,5 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда после недавнего интервью артистки. В иске говорится, что Пугачева дала интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой», в котором, по мнению истца, порочила президента РФ, армию и правоохранительные органы РФ, а также оскорбила российский народ, положительно высказавшись о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве.

Позднее стало известно, что Савеловский районный суд Москвы оставил без движения иск Трещева.

Ранее в РФ призвали проверить деятельность Пугачевой после ее интервью с Гордеевой.