Алла Пугачева обратилась к своим врагам в соцсетях

Певица Алла Пугачева вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после своего дня рождения.

Пугачева поблагодарила друзей и поклонников за поздравления и то, что приехали к ней из разных стран на ее день рождения. Она выразила благодарность тем, кто помог ей организовать праздник. Артистка отпраздновала 76-летие 15 апреля. Певица заявила, что торжество прошло замечательно и круто.

Пугачева также поблагодарила своих врагов.

«Вы мне позволяете жизнь разукрасить разными красками, а я, конечно, внутри художник… И эта картина меняется постоянно. Мне очень интересно, как жизнь ее дальше нарисует. Спасибо вам!» — заявила Примадонна.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

2 апреля 2025 года Пугачева выпустила две песни о войне – «Поцелуй войны» и «Мама».

Ранее стало известно, что в Москве хотят закрыть кальянную из-за Пугачевой.