Суд зарегистрировал иск ветерана Афганистана к Пугачевой

Тверской суд Москвы зарегистрировал иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Исковое заявление зарегистрировано», — сказано в материалах суда.

23 сентября стало известно, что Савеловский суд Москвы рассмотрит иск Трещева к Пугачевой, который он подал с требованием выплатить ему 1,5 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда после недавнего интервью артистки. В иске говорится, что Пугачева дала интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой», в котором порочила президента РФ, армию и правоохранительные органы РФ, а также оскорбила российский народ, положительно высказавшись о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве.

Мужчина потребовал от суда признать высказывания Пугачевой «не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца как гражданина России, ветерана боевых действий и патриота своей страны».

Позднее стало известно, что Савеловский районный суд Москвы оставил без движения иск Трещева.

Ранее в РФ призвали проверить деятельность Пугачевой после ее интервью с Гордеевой.