Суд в Москве рассмотрит иск к Пугачевой

Суд в Москве рассмотрит иск участника СВО Трещева к Алле Пугачевой
alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Савеловский суд Москвы рассмотрит иск участника боевых действий А.С. Трещева к певице Алле Пугачевой. Об этом сообщила пресс-службы судов Москвы в своем Telegram-канале.

В иске Трещева говорится, что Пугачева дала интервью, в котором порочила президента РФ, армию и правоохранительные органы Российской Федерации, а также оскорбила российский народ, положительно высказавшись о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве.

Мужчина требует от суда признать высказывания Пугачевой «не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца как гражданина России, ветерана боевых действий и патриота своей страны». Также он заявил, что Пугачева должна выпустить опровержение своего интервью и выплатить ему моральную компенсацию.

До этого певица Алла Пугачева поблагодарила врагов после своего дня рождения.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Ранее певица Татьяна Буланова назвала Путина и Пугачеву безусловными звездами в РФ.

