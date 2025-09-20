США назвали полноправными участниками «Интервидения»

США остаются участниками «Интервидения» и будут представлены в жюри

США остаются полноправными участниками международного песенного конкурса «Интервидение» после дисквалификации представлявшей их исполнительницы VASSY и будут представлены на конкурсе в составе жюри. Об этом со ссылкой на организаторов сообщает ТАСС.

«Организаторы выражают сожаление в связи с невозможностью выступления артистки, при этом подчеркивая, что США остаются полноправными участниками «Интервидения» и будут представлены в составе международного жюри легендарным вокалистом группы Deep Purple», — уточнили в пресс-службе.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам международного песенного конкурса «Интервидение». По его словам, культура, музыка не имеют границ, а сегодняшний праздник призван показать объединяющую силу искусства. Кроме того, глава государства назвал финал этого конкурса «одним из самых ожидаемых культурных событий года».

Россию на конкурсе «Интервидение» представляет Ярослав Дронов, более известный как Shaman. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

