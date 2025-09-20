На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США назвали полноправными участниками «Интервидения»

США остаются участниками «Интервидения» и будут представлены в жюри
true
true
true
close
FS/Global Look Press

США остаются полноправными участниками международного песенного конкурса «Интервидение» после дисквалификации представлявшей их исполнительницы VASSY и будут представлены на конкурсе в составе жюри. Об этом со ссылкой на организаторов сообщает ТАСС.

«Организаторы выражают сожаление в связи с невозможностью выступления артистки, при этом подчеркивая, что США остаются полноправными участниками «Интервидения» и будут представлены в составе международного жюри легендарным вокалистом группы Deep Purple», — уточнили в пресс-службе.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам международного песенного конкурса «Интервидение». По его словам, культура, музыка не имеют границ, а сегодняшний праздник призван показать объединяющую силу искусства. Кроме того, глава государства назвал финал этого конкурса «одним из самых ожидаемых культурных событий года».

Россию на конкурсе «Интервидение» представляет Ярослав Дронов, более известный как Shaman. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее Александр Скляр назвал фаворита «Интервидения».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами