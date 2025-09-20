«Ким Чен Ын подтвердит»: Александр Скляр назвал фаворита «Интервидения»

Рок-музыкант Александр Скляр в беседе с «Газетой.Ru» назвал своих фаворитов предстоящего песенного конкурса «Интервидение».

«У Shaman весьма неплохие шансы на победу. Ким Чен Ын (россиянин недавно выступал перед лидером КНДР — «Газета.Ru») не даст соврать. Но и китайских товарищей я бы не сбрасывал со счетов. А также представителей дружественной Африки», — поделился Скляр.

Конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве. Участие в мероприятии примут представители 23 стран, от России на шоу выступит Shaman. Артисты поборются за хрустальный кубок и приз в 30 млн рублей. Победителя «Интервидения — 2025» будут определять только члены профессионального жюри — зрительского голосования не предусмотрено.

