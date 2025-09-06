На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван лучший фильм Венецианского кинофестиваля

Фильм «Отец, мать, сестра, брат» Джармуша получил «Золотого льва» в Венеции
true
true
true
close
Yara Nardi/Reuters

«Золотого льва» на 82-м международном кинофестивале в Венеции получила картина Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат», сообщает The Deadline.

Новый фильм режиссера в жанре комедийной драмы состоит из трех историй об отношениях между взрослыми детьми и их родителями в Нью-Йорке, Париже и Дублине. В ленте сыграли актеры Кейт Бланшетт, Вики Крипс, Адам Драйвер, Том Уэйтс и Шарлотта Рэмплинг. Премьера картины состоялась на фестивале в Венеции.

Награду получила и китайская актриса Синь Чжилэй за роль в картине «Солнце встает над всеми нами», а лучшую мужскую роль сыграл Тони Сервилло в фильме «Благодать» Паоло Соррентино. «Серебряного льва» была удостоена картина «Голос Хинд Раджаб» тунисского режиссера Каутер Бен Хании о судьбе раненой палестинской девочки в Газе.

Ранее на Венецианском кинофестивале подняли флаг России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами