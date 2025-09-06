Назван лучший фильм Венецианского кинофестиваля

«Золотого льва» на 82-м международном кинофестивале в Венеции получила картина Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат», сообщает The Deadline.

Новый фильм режиссера в жанре комедийной драмы состоит из трех историй об отношениях между взрослыми детьми и их родителями в Нью-Йорке, Париже и Дублине. В ленте сыграли актеры Кейт Бланшетт, Вики Крипс, Адам Драйвер, Том Уэйтс и Шарлотта Рэмплинг. Премьера картины состоялась на фестивале в Венеции.

Награду получила и китайская актриса Синь Чжилэй за роль в картине «Солнце встает над всеми нами», а лучшую мужскую роль сыграл Тони Сервилло в фильме «Благодать» Паоло Соррентино. «Серебряного льва» была удостоена картина «Голос Хинд Раджаб» тунисского режиссера Каутер Бен Хании о судьбе раненой палестинской девочки в Газе.

Ранее на Венецианском кинофестивале подняли флаг России.