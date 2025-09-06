На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван лучший актер в конкурсе Венецианского кинофестиваля

Награду за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Венеции получил актер Сервилло
The Apartment Pictures

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль по итогам Венецианского кинофестиваля получил итальянский актер Тони Сервилло за роль президента Италии в фильме Паоло Соррентино «Благодать»(в оригинале La Grazia. — «Газета.Ru»). Церемонию вручения транслировали на официальном YouTube-канале Биеннале.

Работа Паоло Соррентино стала фильмом открытия фестиваля, в центре сюжета — вымышленный президент Итальянской Республики Мариано Де Сантис, который испытывает сложности перед подписанием закона о легализации эвтаназии.

82-й Международный Венецианский кинофестиваль начал свою работу 27 августа. Жюри в этом году возглавил режиссер Александр Пэйн.

В основном конкурсе были также представлены драмеди Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» об отношениях взрослых детей и их стареющих родителей, а также политический триллер Оливье Ассайаса по мотивам одноименного романа Джуалиано да Эмполи. Кроме того, за награды боролись ленты Ноа Баумбаха, Кэтрин Бигелоу, Франсуа Озона, Бенни Сафди, Пака Чхан-ука.

В рамках кинофестиваля в Венеции также состоялась мировая премьера «Кремлевского волшебника» режиссера Оливье Ассаяса, снятого по одноименному бестселлеру о взлете карьеры Владимира Путина. Российского президента сыграл британский актер Джуд Лоу. Лента участвовала в основной конкурсной программе. О широком прокате информации пока нет.

Ранее на Украине возмутились поднятым на Венецианском кинофестивале российским флагом.

