На Украине возмутились поднятым на Венецианском кинофестивале российским флагом

МИД Украины возмутился поднятым на Венецианском кинофестивале российским флагом
Shutterstock

Министерство иностранных дел и Министерство культуры Украины возмутились тем, что на Венецианском кинофестивале подняли российский флаг. Об этом сообщает «Страна.ua».

Ведомства призвали организаторов фестиваля «избавиться от присутствия России и российского флага».

25 августа МИД Украины осудил американского режиссера Вуди Аллена за участие в Московской неделе кино.

Позднее Аллен отверг критику со стороны Украины по поводу участия в Московской неделе кино. Режиссер добавил, что не поддерживает действия России в контексте конфликта на Украине и выразил убеждение, что президент России Владимир Путин «совершенно неправ».

Также в Национальном театре им. М. Заньковецкой во Львове отменили показ мюзикла Аллена «Пули над Бродвеем» из-за его участия в российском кинофестивале. Театр принял решение отменить показ, несмотря на то, что этот мюзикл является адаптацией для сцены Бродвея на основе сценария к одноименному фильму и создан группой авторов.

Режиссер был внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Ранее Вуди Аллен рассказал о планах снять кино в России.

