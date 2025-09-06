«Золотой лев» — у Джармуша: чем завершился Венецианский кинофестиваль — 2025

Вечером 6 сентября на острове Лидо красочной церемонией завершился 82-й Венецианский кинофестиваль, проходивший с 27 августа по 6 сентября. В основной конкурсный список вошли многие потенциальные номинанты на «Оскар».

Главную награду — Золотого льва — получил Джим Джармуш за фильм «Отец, мать, сестра, брат» (В ролях — Том Уэйтс, Кейт Блашетт, Сара Грин, и другие).

Серебряный лев достался «Голосу Хинд Раджаб» — картине о смерти палестинской девочки от пулевого ранения в 2024 году. В фильме использована настоящая аудиозапись ее звонка в Палестинское общество Красного Полумесяца. После премьеры фильм удостоился 22-минутной овации.

Лучшим режиссером признали Бенни Сэфди за «Крушащую машину» (с Дуэйтом «Скалой» Джонсоном в главной роли).

Итальянец Тони Сервилло («Помилование», режиссер Паоло Соррентино) и китаянка Синь Чжилэй («Солнце встает над всеми нами», режиссер Цай Шанцзюнь) получили призы за лучшую мужскую и женскую роли.

Награду за лучший сценарий взяли Валери Донзелли и Жиль Маршан («На работе»), спецприз жюри — Джанфранко Рози («Под облаками»), а премию Марчелло Мастроянни — Луна Ведлер («Тихий друг»).

Нашумевший в России фильм «Кремлевский волшебник», рассказывающий о приходе Владимира Путина к власти (режиссер Оливье Ассайас, Франция) остался без наград.

Престижный приз имени Луиджи де Лаурентиса «Лев будущего» за лучший дебют выиграла российская картина «Короткое лето» режиссера Насти Коркия. Фильм посвящен истории восьмилетней Кати, которая отправляется на каникулы к бабушке и дедушке в тот момент, когда в Чечне начинается война.

Церемония завершилась трогательной речью и аплодисментами в память о недавно ушедшем Джорджо Армани, который долгое время был спонсором фестиваля.