Фильм о расправе над палестинской девочкой стал вторым в Венеции

Вторым на 82-м международном кинофестивале в Венеции стал фильм «Голос Хинд Раджаб», получивший «Серебряного льва». Об этом сообщает The Deadline.

Картина рассказывает о судьбе шестилетней девочки Хинд Раджаб, которую пытались спасти после пулевого ранения в Газе в январе прошлого года. В фильме использована настоящая аудиозапись ее звонка в палестинское общество «Красный Полумесяц» (оказывает гуманитарную помощь людям, пострадавшим при конфликтах и вооруженном насилии). Во время премьерного показа ленту удостоили рекордно долгих оваций. Они длились более 23 минут и стали самыми продолжительными в истории фестиваля. Фильм сняла тунисский режиссер Каутер Бен Хания.

«Золотого льва» получила картина Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат». Новый фильм режиссера в жанре комедийной драмы состоит из трех историй об отношениях между взрослыми детьми и их родителями в Нью-Йорке, Париже и Дублине. В ленте сыграли актеры Кейт Бланшетт, Вики Крипс, Адам Драйвер, Том Уэйтс и Шарлотта Рэмплинг.

Ранее на кинофестивале в Венеции подняли флаг России.