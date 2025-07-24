На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Соседов раскрыл, cколько заработал на Пугачевой

Шоумен Сергей Соседов заявил, что ни рубля не заработал на Пугачевой
true
true
true
close
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил о нежелании высказываться относительно Аллы Пугачевой, поскольку для него «больше не существует этого человека». Его слова передает URA.ru.

СМИ заявиляют, что до примерно 2013 года эксперт «восхвалял» Пугачеву, отмечая ее мудрость и талант, но затем начал менять свою позицию об артистке. После начала СВО и отъезда исполнительницы из РФ Соседов обвинил Примадонну в «высокомерии и неблагодарности».

URA.ru отмечает, что Пугачева отказывалась реагировать на критику телеведущего и заявляла, что он таким образом зарабатывает.

«Я ничего на ней не заработал: ни рубля и ни копейки за всю свою жизнь! <…> Мне платили редакции только за интервью, которые я с ней делал. Но это моя работа была, понимаете?» — высказался Соседов.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

В июне поэт-песенник Илья Резник признавался, что Алла Пугачева обозвала его «трусом и предателем» в последнем сообщении. Поэт не ответил артистке, поскольку узнал о сообщении только спустя год — «жена не говорила».

Ранее сообщалось, что Милонов потребовал отменить Инстасамку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами