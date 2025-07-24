Соседов раскрыл, cколько заработал на Пугачевой

Шоумен Сергей Соседов заявил, что ни рубля не заработал на Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил о нежелании высказываться относительно Аллы Пугачевой, поскольку для него «больше не существует этого человека». Его слова передает URA.ru.

СМИ заявиляют, что до примерно 2013 года эксперт «восхвалял» Пугачеву, отмечая ее мудрость и талант, но затем начал менять свою позицию об артистке. После начала СВО и отъезда исполнительницы из РФ Соседов обвинил Примадонну в «высокомерии и неблагодарности».

URA.ru отмечает, что Пугачева отказывалась реагировать на критику телеведущего и заявляла, что он таким образом зарабатывает.

«Я ничего на ней не заработал: ни рубля и ни копейки за всю свою жизнь! <…> Мне платили редакции только за интервью, которые я с ней делал. Но это моя работа была, понимаете?» — высказался Соседов.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

В июне поэт-песенник Илья Резник признавался, что Алла Пугачева обозвала его «трусом и предателем» в последнем сообщении. Поэт не ответил артистке, поскольку узнал о сообщении только спустя год — «жена не говорила».

Ранее сообщалось, что Милонов потребовал отменить Инстасамку.