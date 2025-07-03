Соседов о Пугачевой: «Налицо — мания величия и высокомерие»

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов в беседе с URA.RU назвал Аллу Пугачеву «неблагодарной», а также усомнился в умственных способностях артистки.

«Налицо — мания величия и высокомерие зашкаливающие. А по большому счету, певицей она была средней руки. Это мы, слушатели, так ее возвысили. Время показало, что ее мнимое величие сегодня на задворках эстрады и истории», — заявил Соседов.

Эксперт отметил, что без помощи поэта Ильи Резника не было бы большинства произведений Пугачевой, а также вряд ли бы произошла встреча артистки с композитором Раймондом Паулсом.

«Он [Резник] был генератором триумвирата, двигателем, дипломатом. Потому что Паулс с Пугачевой сойтись никак не могли априори. Смурной, закрытый латыш и вздорная буфетчица», — высказался музкритик.

Соседов также прокомментировал эмиграцию Пугачевой фразой: «Туда ей и дорога». Он признался, что ему совсем не жаль артистку.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

В июне поэт-песенник Илья Резник признавался, что Алла Пугачева обозвала его «трусом и предателем» в последнем сообщении. Поэт не ответил артистке, поскольку узнал о сообщении только спустя год, — «жена не говорила».

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