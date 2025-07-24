«Фрик и мерзкая личность»: Милонов потребовал отменить Инстасамку

Появление рэперши Инстасамки на заседании Общественной палаты РФ вызвало массу споров и предположений о планах певицы пойти в политику. Однако депутат Госдумы Виталий Милонов убежден, что допускать такого развития событий нельзя. В беседе с Общественной Службой Новостей он назвал ее «фриком» и «мерзкой личностью», призвав отменить ее.

Депутат посчитал недопустимыми ситуации, при которых «фрикоподобные» люди проявляют политические амбиции.

«Мы не можем позволить, чтобы вчерашние клоуны пытались лезть в сферы, которые связаны с нашими детьми. Подобным фрикам нужно не только запретить приближаться к политике, законотворческой деятельности, но и вовсе следует их отменить», — заявил парламентарий.

Свое резко негативное отношение к Инстасамке он объяснил ее плохим влиянием на молодежь, снизить которое можно лишь если она пересмотрит свой имидж и репертуар. Сейчас же, по мнению Милонова, певица чаще демонстрирует на экране не лицо, а «пятую точку», что нивелирует ее рассуждения о законах, защищающих права детей. Депутат предложил рэперше «попахать на поле», и спуститься с небес на землю, чтобы осознать, насколько обычным россиянам безразличны ее инициативы.

«У меня нет литературных слов, чтобы описать свое отношение к этой мерзкой личности, поэтому лучше я завершу свой спич», — добавил парламентарий, призвав коллег обратить внимание на Инстасамку и проверить ее песни на наличие экстремистских фраз.

Напомним, 4 июля Инстасамка (настоящее имя – Дарья Еропкина) посетила Общественную палату РФ для обсуждения безопасности детей в интернете и их прав. На заседании должны были рассмотреть предложения законов о правах несовершеннолетних в интернете. Еропкина добавила, что пришла в Общественную палату по приглашению. По словам певицы, она сама «сюда не просилась».

Позднее зампред комиссии Общественной палаты РФ по демографии Павел Пожигайло призвал больше не допускать певицу к новым мероприятиям в ОП, подчеркнув, что комиссия по демографии и защите семьи не отправляла Еропкиной и ее представителям приглашение принять участие в заседании.

Ранее звезда «Вечного зова» возмутилась визитом Инстасамки в Общественную палату.