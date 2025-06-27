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Резник о последнем сообщении от Пугачевой: «Писала, что я трус и предатель»

Поэт Резник: Пугачева назвала меня трусом и предателем в последнем сообщении
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Поэт-песенник Илья Резник признался в беседе с mk.ru, что его общение с Аллой Пугачевой «прекратилось окончательно» после дня рождения артистки.

Резник вспомнил, что столкнулся с критикой после того, как поздравил Пугачеву с праздником в соцсетях. Поэт посетовал, что ему пришлось объясняться, «как мальчику», после случившегося.

«Она на следующий день после моего комментария по поводу этой ситуации прислала мне сообщение, что я — трус и предатель», — заявил Резник.

Поэт отметил, что не ответил на сообщение Пугачевой, поскольку узнал о нем только спустя год, — «жена не говорила».

«Кого я предал? Ребят на фронте? Ее? В общем, Алла в том сообщении еще написала, что останется великой певицей, а мне посоветовала «написать для себя молитву и доживать свою жизнь лицемерную, как удобненько», — возмутился Резник.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

2 апреля 2025 года Пугачева выпустила две песни о войне — «Поцелуй войны» и «Мама».

Ранее Прилепин допустил, что Пугачева вернулась в Россию.

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