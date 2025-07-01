92-летний Митта находится в тяжелом состоянии из-за осложнений рака

Режиссер фильмов «Таежный роман» и «Экипаж» Александр Митта находится в одном из московских центров паллиативной помощи в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

92-летнего Митту, утверждает Telegram-канал, госпитализировали в состоянии сопора — угнетенного создания, характеризующегося глубоким сном. Больной, как правило, лежит или совершает только автоматизированные движения в подобном состоянии.

SHOT заявляет, что причиной ухудшения состояния Митты стали осложнения из-за рака почки.

30 июня СМИ сообщали, что к Митте приезжали сразу две бригады скорой помощи. Медиков вызвали после того, как режиссер потерял сознание у себя дома в Москве. От госпитализации он отказался. Позднее помощник режиссера Геннадий Иванов заявил, что с кинематографистом «все нормально».

В ноябре СМИ писали, что у Митты обнаружили рак, из-за которого режиссеру присвоили паллиативный статус. Позднее сын режиссера Евгений заявлял, что информация о самочувствии отца не соответствует действительности. Он подчеркивал, что отец чувствует себя нормально.

Ранее блогерша Виктория Боня пожаловалась, что заболела на ретрите в Испании.