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У 91-летнего Александра Митты обнаружили рак

Mash: режиссеру Александру Митте присвоили паллиативный статус

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Народному артисту России, режиссеру Александру Митте присвоили паллиативный статус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Паллиативный статус присваивается людям, у которых диагностировано хроническое неизлечимое заболевание. По данным Mash, у Митты обнаружили рак в почке.

Сейчас, заявляет канал, постановщик не может самостоятельно ходить, но ему нужно проходить обследование из-за рака. В ближайшее время у Митты запланирована встреча с онкологом.

Александр Митта является режиссером фильмов: «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил», сериала «Граница. Таежный роман» и других картин.

В середине ноября 2023 года у Александра Митты диагностировали повторный инсульт, воспаление почек и сердечные заболевания. Кинематографист находился в реанимации в тяжелом состоянии. За день до этого врачи диагностировали у режиссера пневмонию.

Недавно стало известно, что народного артиста РСФСР Василия Ливанова выписали из больницы. Артист провел в медицинском учреждении несколько дней, врачи оказали ему всю необходимую помощь.

Ранее близкие рассказали о диагнозе госпитализированного Юрия Куклачева.

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