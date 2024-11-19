У 91-летнего Александра Митты обнаружили рак

Народному артисту России, режиссеру Александру Митте присвоили паллиативный статус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Паллиативный статус присваивается людям, у которых диагностировано хроническое неизлечимое заболевание. По данным Mash, у Митты обнаружили рак в почке.

Сейчас, заявляет канал, постановщик не может самостоятельно ходить, но ему нужно проходить обследование из-за рака. В ближайшее время у Митты запланирована встреча с онкологом.

Александр Митта является режиссером фильмов: «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил», сериала «Граница. Таежный роман» и других картин.

В середине ноября 2023 года у Александра Митты диагностировали повторный инсульт, воспаление почек и сердечные заболевания. Кинематографист находился в реанимации в тяжелом состоянии. За день до этого врачи диагностировали у режиссера пневмонию.

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