Помощник рассказал о самочувствии Митты после слухов об обмороке

Помощник режиссера Александра Митты Геннадий Иванов рассказал о самочувствии кинематографиста после слухов об обмороке. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам Иванова, 92-летний Митта сам сказал ему, что все нормально. От предложенной помощи режиссер отказался.

«Он говорит, ничего не надо, все нормально, все хорошо. По здоровью все нормально», — говорит Иванов.

О том, что к режиссеру фильмов «Таежный роман» и «Экипаж» Александру Митте приезжали сразу две бригады скорой помощи, сообщил Life со ссылкой на SHOT 30 июня. По данным Telegram-канала, медиков вызвали после того, как Митта потерял сознание у себя дома в Москве.

Александр Митта — лауреат премий «Ника» и «ТЭФИ», он является почетным членом Российской академии художеств, заслуженным деятелем искусств РСФСР (1974), а также народным артистом Российской Федерации.

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