Умерла звезда «Иронии судьбы» и «Афони» Валентина Талызина

На 91-м году жизни скончалась народная артистка Валентина Талызина. Об этом сообщили представители Театра Моссовета.

О месте и времени прощания будет сообщено отдельно.

В театре добавили, что 22 января свой 90-летний юбилей Валентина Илларионовна отметила на сцене Театра Моссовета, играя Графиню в «Волках и овцах», среди родных, коллег, друзей и зрителей, которые встречали ее бурными овациями.

В марте Талызина опровергала в беседе с изданием «Абзац», что ей диагностировали рак. Тогда она сообщала, что чувствует себя нормально.

12 марта Telegram-канал SHOT утверждал, что Талызина вызвала врачей на дом из-за сильной тошноты и боли в теле, которые длились на протяжении нескольких дней. Во время осмотра медики якобы обнаружили у артистки рак поджелудочной железы. Сообщалось, что актриса была на амбулаторном лечении.

Валентина Илларионовна Талызина родилась в 1935 году в Омске. Сначала она училась в Омском сельскохозяйственном институте, затем поступила в ГИТИС, который окончила в 1958 году. Сразу после выпуска была принята в труппу Московского театра имени Моссовета, где проработала более 60 лет. Дебют в кино состоялся в 1963 году, а широкую известность ей принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова и Георгия Данелии, в том числе в таких картинах, как «Зигзаг удачи», «Афоня» и «Ирония судьбы», где она также озвучила главную героиню.

Ее голосом также говорит мама Дяди Федора в мультфильмах о Простоквашино.

Была замужем за художником Леонидом Непомнящим, их дочь Ксения также стала актрисой. Помимо актерской деятельности, Талызина вела литературные программы и участвовала в создании документальных фильмов. Ее многолетний вклад в культуру сделал ее одной из самых узнаваемых и уважаемых актрис России.

Ранее другая звезда «Афони» Нина Маслова пожаловалась на слухи о своей кончине.