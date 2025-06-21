Королева второго плана. Умерла Валентина Талызина

21 июня на 91-м году жизни скончалась Народная артистка РСФСР Валентина Талызина, более 60 лет проработавшая в Театре им. Моссовета. Широкому зрителю она известна по фильмам Эльдара Рязанова, Георгия Данелии, Тимура Бекмамбетова, Сергея Бодрова-старшего.

Будущая актриса родилась 22 января 1935 года в Омске. В начале 1940-х семья переехала в белорусский город Барановичи. Отец будущей актрисы работал начальником отдела рабочего снабжения, а мать — кассиром. Перед самым началом Великой Отечественной войны родители расстались, а с началом боевых действий ее вместе с матерью эвакуировали в Сибирь. Спаслись чудом, поселились у тети в деревне недалеко от Омска.

По воспоминаниям Талызиной, подростком она очень много читала: другого досуга в деревне просто не было. После школы поступила на экономический факультет Омского сельскохозяйственного института, но не доучилась и поехала в Москву поступать в ГИТИС.

В 1958 году ее приняли в труппу театра имени Моссовета. Спустя несколько лет она получила первые большие роли по произведениям Достоевского: Зинаиды Москалевой в постановке «Дядюшкин сон» и Катерины Ивановны в спектакле «Петербургские сновидения» по «Преступлению и наказанию». В течение многих лет была одной из ведущих актрис театра, за 51 год работы в нем исполнила около полусотни ролей.

В кино Талызина дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе «Человек, который сомневается», а уже через пять лет прославилась, сыграв в картине Рязанова «Зигзаг удачи». В 1971 году — воплотила образ секретарши Федяевой в его фильме «Старики-разбойники». Наиболее заметными ролями Талызиной стали Валя в «Иронии судьбы, или С легким паром!», Людмила Ивановна в «Афоне», Сваха в «Женитьбе», Роза Сергеевна в сериале «Линии судьбы».

Голосом Валентины Талызиной говорит Барбара Брыльска в «Иронии судьбы…», Лилита Озолиню в фильме «Долгая дорога в дюнах», Элеонора Зубкова в картине «ТАСС уполномочен заявить», Лариса Гузеева в фильме «В той области небес», а также мама Дяди Федора в мультфильме «Трое из Простоквашино». Песня «Кабы не было зимы» в ее исполнении прославилась на всю страну и стала хитом.

В 2000-х годах Валентина Талызина много снималась в сериалах. Всего у нее более 130 киноработ.

Талызина была замужем за художником Леонидом Непомнящим. В их семье родилась дочь Ксения, ныне актриса Театра Советской Армии.

Помимо звания Народной артистки РСФСР, Талызина удостоена многочисленных наград. Она кавалер орденов Почета, Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, обладательница кинопремии «Золотой орел» в номинации «За лучшую женскую роль на телевидении».

Жизнь и творчество Валентины Талызиной — в галерее «Газеты.Ru».