78-летняя звезда «Афони» пожаловалась на слухи о своей кончине: «Ужасно!»

Актриса Нина Маслова назвала себя счастливой на фоне слухов о своей кончине

Актриса Нина Маслова пожаловалась в беседе с «Абзацем» на то, что СМИ часто публикуют «неприятные слухи» о ее кончине.

«Мне на улице много раз говорили, что видели такие заметки. Однажды мне однокурсница звонила по этому поводу. Ужасно!» — посетовала артистка.

Как сообщает издание, сейчас звезда «Афони» предпочитает жить в затворничестве, при этом часто посещая церковь. В беседе с изданием актриса призналась, что чувствует себя по-настоящему счастливым человеком.

«За своей пенсией сейчас особо не слежу. Могу сказать только, что всего хватает», — отметила она.

Нина Маслова известна по проектам «Большая перемена», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня». В ее фильмографии 48 работ. Среди которых «Мой любимый клоун», «Идеальная пара», «У озера», «Сыщики», «Досье детектива Дубровского». В 2006 году она удостоилась звания заслуженной артистки России.

Летом 2024 года Маслова раскрывала, что получает 20 тысяч рублей пенсии и живет в однокомнатной квартире. Она признавалась, что большего ей не нужно и советовала учиться жить без денег.

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