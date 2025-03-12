У звезды «Иронии судьбы» обнаружили рак

Актрисе Валентине Талызиной диагностировали рак. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Талызина вызвала врачей на дом из-за сильной тошноты и боли в теле, которые длились на протяжении нескольких дней. Во время осмотра медики обнаружили у артистки рак поджелудочной железы. На данный момент 90-летняя актриса находится на амбулаторном лечении.

Валентина Талызина известна зрителю по фильмам «Афоня», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Женитьба», «Гостья из будущего».

27 июля 2024 года Telegram-канал Mash сообщил, что Талызиной потребовалась помощь врачей. Утверждалось, что народной артистке СССР стало плохо, она жаловалась на боли в груди, но после прибытия бригады скорой помощи и постановки диагноза «тахикардия» якобы отказалась от госпитализации.

В тот же день Талызина опровергла сообщения о тахикардии. Артистка заявляла, что у нее нет новых диагнозов. Она чувствовала себя нормально.

Ранее Евгений Петросян вышел на связь после госпитализации.