Талызина рассказала о самочувствии после сообщений о раке: «Только проснулась»

Актриса Валентина Талызина опровергла в беседе с изданием «Абзац», что ей диагностировали рак.

Талызина сообщила, что чувствует себя нормально.

«Вот, разговариваю с вами. Только проснулась», — рассказала актриса.

Валентина Талызина известна зрителю по фильмам «Афоня», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Женитьба», «Гостья из будущего».

12 марта Telegram-канал SHOT утверждал, что Талызина вызвала врачей на дом из-за сильной тошноты и боли в теле, которые длились на протяжении нескольких дней. Во время осмотра медики якобы обнаружили у артистки рак поджелудочной железы. Сообщалось, что 90-летняя актриса находится на амбулаторном лечении.

В октябре 2024 года Валентина Талызина прокомментировала планы российских кинематографистов выпустить ремейк комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» совместно с китайцами. Она заявила, что не будет это смотреть. Она предложила режиссерам снять «что-нибудь самостоятельное».

О планах снять ремейк на советскую комедию сообщил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Борис Титов.

Ранее мать Тимати рассказала о приступах панических атак.