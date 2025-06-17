Суд оштрафовал певицу Максакову за нарушение закона об иноагентах

Пресненский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей певицу Марию Максакову (признана в РФ иностранным агентом) за нарушение иноагентского закона. Об этом пишет РИА Новости.

«Максаковой-Игенбергс М.П. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — сообщили в суде.

Как уточняется, что штраф певица получила за непредставление иностранным агентом данных о себе в уполномоченный орган.

В конце мая этого года Мировой суд в Москве взыскал с Максаковой задолженность по налогам и сборам по иску Федеральной налоговой службы (ФНС).

До этого пресненский районный суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении Максаковой за нарушение закона о деятельности иностранных агентов.

В сентябре 2024 года против Максаковой завели дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». За интервью украинскому телеканалу «Сейчас», в котором она призывала россиян спонсировать Вооруженные силы Украины, осуждала российских солдат и начало специальной операции России на Украине, ей грозит до шести лет тюрьмы. В декабре артистку заочно арестовали.

Ранее адвокат оценил шансы Максаковой отсудить у детей квартиру.