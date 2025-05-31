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Общество
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Суд взыскал долги с певицы Максаковой

Суд в Москве взыскал с Максаковой долги по налогам и сборам
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РИА Новости

Мировой суд в Москве взыскал с оперной певицы Марии Максаковой (признана в РФ иностранным агентом) задолженность по налогам и сборам по иску Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Вынесен судебный приказ», — говорится в сообщении.

Сумма взыскания не разглашается.

В мае пресненский районный суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении Максаковой за нарушение закона о деятельности иностранных агентов.

В сентябре 2024 года против Максаковой завели дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». За интервью украинскому телеканалу «Сейчас», в котором она призывала россиян спонсировать Вооруженные силы Украины, осуждала российских солдат и начало специальной операции России на Украине, ей грозит до шести лет тюрьмы. В декабре артистку заочно арестовали.

Ранее адвокат оценил шансы Максаковой отсудить у детей квартиру.

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