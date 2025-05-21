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Адвокат оценил шансы Максаковой отсудить у детей квартиру

Адвокат Алешкин: у певицы Максаковой нет шансов отсудить квартиру у детей
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РИА Новости

Адвокат Андрей Алешкин оценил шансы оперной певицы Марии Максаковой (признана в РФ иностранным агентом) отсудить у детей квартиру в Москве. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Максакова пыталась через суд оспорить зарегистрированные права на недвижимость ее детей. Известно, что певица заключила договор дарения квартиры, но уклонилась от регистрации перехода права собственности и самостоятельных действий для ее проведения не предпринимала, ссылаясь на отсутствие свободного времени и уполномоченных представителей.

Требование истцов об исполнении своих обязательств она не удовлетворила, из-за чего они и обратились в суд. Во встречном иске певица заявила, что якобы была с состоянии алкогольного опьянения в момент подписания документа о дарении квартиры.

По словам Алешкина, шансов у Максаковой нет.

«Поэтому в данном случае я не вижу абсолютно никакого успеха в этом деле. Поскольку прошло достаточное количество времени и сама информация, которая предоставляется встречным истцом — противоречива», — сказал он.

В сентябре 2024 года против Максаковой завели дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» . За интервью украинскому телеканалу «Сейчас», в котором она призывала россиян спонсировать Вооруженные силы Украины, осуждала российских солдат и начало специальной операции России на Украине, ей грозит до шести лет тюрьмы. В декабре артистку заочно арестовали.

Ранее Максакова не оплатила долги в России.

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