На оперную певицу Максакову составили протокол за нарушение закона об иноагентах

Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении оперной певицы Марии Максаковой (признана в РФ иностранным агентом) за нарушение закона о деятельности иностранных агентов. Как сообщил ТАСС, это уже второй штраф за текущий год — ранее в апреле суд взыскал с нее 50 тыс. рублей.

Материалы дела пока только зарегистрированы, дата рассмотрения будет назначена позже. Максаковой грозит штраф до 50 тыс. рублей по статье 19.34 КоАП РФ. В середине апреля Таганский суд Москвы уже оштрафовал ее на такую же сумму за аналогичное нарушение.

«Административный материал о нарушении порядка деятельности иноагента зарегистрирован в отношении Максаковой-Игенбергс М. П.», — уточнили в суде.

В сентябре 2024 года против Максаковой завели дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». За интервью украинскому телеканалу «Сейчас», в котором она призывала россиян спонсировать Вооруженные силы Украины, осуждала российских солдат и начало специальной операции России на Украине, ей грозит до шести лет тюрьмы. В декабре артистку заочно арестовали.

Ранее адвокат оценил шансы Максаковой отсудить у детей квартиру.