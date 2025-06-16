Павлу Прилучному запретили въезд в Латвию

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила в социальной сети X о запрете на въезд в балтийскую республику российскому актеру Павлу Прилучному, а также российской телеведущей Екатерине Андреевой.

«Я приняла решение включить граждан РФ Павла Прилучного и Екатерину Андрееву в список нежелательных для Латвии лиц и установить для них запрет на въезд на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

Причины, по которым было принято такое решения, глава внешнеполитического ведомства не уточнила.

В апреле служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в республику российской певице Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу.

До этого в черный список артистов, которым запрещено приезжать в Латвию, внесли актера Данилу Козловского. Въезд также запретили музыканту Вадиму Мотылеву, известному под псевдонимом Slimus. Латвия также попросила ЕС полностью прекратить выдавать россиянам шенгенские визы. Подробности — в материале «Газета.Ru».

Ранее рэпер Slimus прокомментировал информацию о запрете на въезд в Латвию.