Даниле Козловскому запретили въезд в Латвию. В чем причина?

Актера Данилу Козловского внесли в черный список артистов, которым запрещено приезжать в Латвию. Постановление длится неопределенный срок. Въезд также запретили музыканту Вадиму Мотылеву, известному под псевдонимом Slimus. Вероятно, это связано с тем, что артисты выступали и снимались в Крыму. Латвия также попросила ЕС полностью прекратить выдавать россиянам шенгенские визы.

Актеру Даниле Козловскому запретили въезжать на территорию Латвии, сообщила глава министерства иностранных дел Латвийской Республики Байба Браже в социальной сети X.

«Решение было принято в соответствии с разделом 61 Закона об иммиграции. Часть 2», — написала Браже и добавила, что Козловского внесли в список нежелательных и запретили ему въезд на неопределенный срок.

Министр не уточнила, что именно послужило основанием для запрета. Однако указанный закон позволяет латвийским властям не пускать иностранцев, чье пребывание в стране «противоречит интересам безопасности или внешней политики» Латвии. По данным латвийского издания Rus Tvnet, обычно артистов вносят в черный список за выступления в Крыму.

В 2015 году на полуострове проходили съемки фильма «Викинг», в котором Козловский играл главную роль. В частности, ряд сцен снимали в Судакской крепости.

В список нежелательных также внесли рэпера Вадима Мотылева (Slimus). Он давал концерты в Поповке и Севастополе, за что его включили в украинскую базу «Миротворец». Вероятно, эти мероприятия и послужили причиной запрета на въезд в Латвию.

29 апреля въезд в страну также запретили российской певице Кристине Орбакайте и сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу. Всего примерно 150 россиянам, в том числе известным артистам, запрещено посещать республику.

Не поддержал военную операцию

В 2022 году Козловский в соцсетях осудил начало военной операции на Украине, призвал российского президента Владимира Путина остановить военные действия.

Весной 2023 года Виталий Бородин, который называет себя главой «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией», а также известен жалобами на артистов и скандалами на ток-шоу, требовал проверить Козловского на дискредитацию армии и призывы к экстремистской деятельности. На этом фоне несколько постановок в московских театрах с участием актера отменили на неопределенное время.

Из-за жалоб Бородина Козловский подал на активиста в суд и выиграл дело о защите чести, достоинства и деловой репутации. Бородин по решению суда опубликовал опровержение своих обвинений.

«С Бородиным поставлена точка. Мне было важно защитить репутацию от этого бреда, потому что: я живу в Москве, я никуда не «убегал», я дома, я никогда не переставал любить свой дом», — написал Козловский.

Весной 2025 года стало известно о возвращении Козловского на сцену: артист подтвердил участие в моноспектакле Frank в Театре эстрады.

«Его отменяли за антивоенные взгляды, но куда надо позвонили, получилось договориться и проблем ему устраивать больше не будут. 3 мая актер выступит с моноспектаклем «Фрэнк». В этот же день ему исполнится 40 лет. Я очень рада за Данилу», — писала журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Козловский выступал в Латвии в 2024 году, тогда к нему никаких санкций не применяли.

Мотылев также критиковал СВО, за что активисты требовали отменить его концерты в России. Его также оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотических средств в интернете. Музыкант собирался выступить в Риге в июле, но уже не сможет этого сделать.

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В конце мая Латвия призвала членов ЕС полностью прекратить выдавать шенгенские визы россиянам. По их данным, в 2024 году выдали на 25% больше виз гражданам РФ, чем в 2023-м.